Состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Пакистана Мухаммада Наваза Шарифа

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ 14 октября состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа, прибывшего в Азербайджан с официальным визитом.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Пакистана был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Наваза Шарифа.
Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Пакистана.
Прозвучали государственные гимны Пакистана и Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Наваз Шариф обошли строй почетного караула.
Премьер-министр Пакистана поприветствовал азербайджанских солдат.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены премьер-министру Пакистана Мухаммаду Навазу Шарифу, а члены делегации Пакистана – президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана и премьер-министром Пакистана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф сфотографировались для официального фото.
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