О нас

Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом

Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом Состоялась церемония обмена подписанными документами между Азербайджаном и Вьетнамом.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 18:22
Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом
Report

Состоялась церемония обмена документами, подписанными 7 мая между Азербайджаном и Вьетнамом, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама.

Как сообщает корреспондент Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ЦК КП Вьетнама То Лам приняли "Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам".

Затем состоялся обмен другими документами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Vietnam exchanged signed documents
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Vyetnam arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани
ФотоДжейхун Байрамов встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани
7 мая 2025 г. 19:22
Президент: Сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере оборонной промышленности также имеет большие перспективы
Президент: Сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом в сфере оборонной промышленности также имеет большие перспективы
7 мая 2025 г. 19:02
Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генсека Компартии Вьетнама
Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генсека Компартии Вьетнама
7 мая 2025 г. 19:01
Президент Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама
Президент Ильхам Алиев: Деятельность Движения неприсоединения как более солидного института – в интересах Азербайджана и Вьетнама
7 мая 2025 г. 18:49
Главы государств Азербайджана и Вьетнама выступили с заявлениями для прессы
Главы государств Азербайджана и Вьетнама выступили с заявлениями для прессы
7 мая 2025 г. 18:40
Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях
Президент: Имеется очень серьезный потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в различных направлениях
7 мая 2025 г. 18:40
Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамско-азербайджанских отношений
Президент Ильхам Алиев: Этот визит имеет важное значение для развития вьетнамско-азербайджанских отношений
7 мая 2025 г. 18:36
Принята Совместная декларация об установлении Стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом
Принята "Совместная декларация об установлении Стратегического партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом"
7 мая 2025 г. 18:30
Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии
Азербайджан и Вьетнам проведут заседание совместной межправительственной комиссии
7 мая 2025 г. 18:28
Состоялась встреча президента Азербайджана с генеральным секретарем ЦК КП Вьетнама в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с генеральным секретарем ЦК КП Вьетнама в расширенном составе
7 мая 2025 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi