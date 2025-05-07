Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Вьетнамом

Состоялась церемония обмена подписанными документами между Азербайджаном и Вьетнамом.

Состоялась церемония обмена документами, подписанными 7 мая между Азербайджаном и Вьетнамом, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама.

Как сообщает корреспондент Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ЦК КП Вьетнама То Лам приняли "Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам".

Затем состоялся обмен другими документами.