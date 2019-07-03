Содокладчик ПАСЕ прибыл в Азербайджан

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Содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шеннак прибыл в Баку.

Как сообщает французское бюро Report, в ходе визита 4-6 июля С. Шеннак проведет ряд встреч с официальными лицами, а также представителями гражданского общества с целью дальнейшей оценки выполнения страной своих обязательств перед Советом Европы.

Напомним, что причиной переноса запланированного на начало этого года визита содокладчиков ПАСЕ в Азербайджан является Brexit в Великобритании.