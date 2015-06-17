Дипмиссия: Соблюдение прав и свобод человека - приоритет для правительства Азербайджана

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для правительства Азербайджана. Азербайджан является участником основных фундаментальных международно-правовых документов в области прав человека и в полной мере сотрудничает с системой ООН в области прав человека".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии постоянного представительства Азербайджана в ООН и других международных организациях в Женеве на высказывания представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперта Колвилла о ситуации с правами человека в Азербайджане.

В заявлении отмечается, что Азербайджан продлил добровольное постоянное приглашение для всех держателей мандатов специальных процедур ООН, что является явным проявлением приверженности правительства к правам человека.

"Азербайджанская Республика находится на пути построения правового государства, и правительство имеет сильную политическую волю, чтобы продолжать свои усилия по углублению демократических реформ. Азербайджан полностью гарантирует все права и свободы, включая свободу выражения мнений, убеждений, ассоциаций и собраний, как это закреплено в Конституции", - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что в стране существует около 5000 средств массовой информации, более 40 ежедневных и 200 еженедельных и ежемесячных газет, 14 региональных и кабельных телеканалов и более 50 информационных агентств, работающих в стране без каких-либо помех. Не существует никаких ограничений свободы в Интернете. Последние статистические данные показывают, что более 70% населения Азербайджана пользуется Интернетом.

Национальное законодательство обеспечивает широкие возможности для самостоятельной работы организаций гражданского общества.

"Постоянное представительство полностью отвергает необоснованные обвинения, что некоторые лица, приговорены за их взгляды или деятельность в Азербайджане. Права человека не имеют ничего общего с вседозволенностью и занятием незаконной деятельностью", - отмечается в заявлении.

"Постоянное представительство считает, что предвзятые заявления и требования выпустить обвиняемых в таких преступлениях, как совершение государственной измены, уклонение от уплаты налогов и т.д., означает попытку оказать давление на независимую судебную систему страны и вмешательство".

Постоянное представительство Верховного комиссара ООН по правам человека вновь предлагает продолжить сотрудничество и диалог в конструктивном духе, подчеркивается в заявлении постоянного представительства Азербайджана в ООН и других международных организациях в Женеве.