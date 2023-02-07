Азербайджанские спасатели с собаками ищут выживших в Кахраманмараше

Азербайджанские спасатели вместе со специально обученными собаками продолжают поиски оставшихся под завалами людей в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш.

Азербайджанские спасатели вместе со специально обученными собаками продолжают поиски оставшихся под завалами людей в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются районе Оникишубат Кахраманмараша. Собаки-спасатели Джуна и Луна привлечены к активному поиску выживших среди руин.

Отметим, что в результате землетрясения, произошедшего утром 6 февраля в Турции, погибли 3 432 человека, 21 103 получили ранения, в результате стихийного бедствия разрушены 5 775 зданий.