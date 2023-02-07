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Азербайджанские спасатели с собаками ищут выживших в Кахраманмараше

Азербайджанские спасатели с собаками ищут выживших в Кахраманмараше Азербайджанские спасатели вместе со специально обученными собаками продолжают поиски оставшихся под завалами людей в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 16:16
Азербайджанские спасатели с собаками ищут выживших в Кахраманмараше

Азербайджанские спасатели вместе со специально обученными собаками продолжают поиски оставшихся под завалами людей в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются районе Оникишубат Кахраманмараша. Собаки-спасатели Джуна и Луна привлечены к активному поиску выживших среди руин.

Отметим, что в результате землетрясения, произошедшего утром 6 февраля в Турции, погибли 3 432 человека, 21 103 получили ранения, в результате стихийного бедствия разрушены 5 775 зданий.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani rescuers with dogs looking for survivors in Turkiye’s Kahramanmaras
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