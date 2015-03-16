Казахстан назначил нового посла в Азербайджане

Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Послы Казахстана назначены в Киргизии, Азербайджане и Чехии. Как сообщает Report со ссылкой на Newskaz, информацию по этому поводу распространило министерство иностранных дел (МИД) Казахстана.

По данным пресс-службы МИД, указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджане назначен Исабаев Бейбит Оксикбаевич.

Жумабаев Амангельды особожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.