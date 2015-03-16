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    Казахстан назначил нового посла в Азербайджане

    Президент Нурсултан Назарбаев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 16 марта. REPORT. AZ/ Послы Казахстана назначены в Киргизии, Азербайджане и Чехии. Как сообщает  Report со ссылкой на Newskaz, информацию по этому поводу распространило министерство иностранных дел (МИД) Казахстана. 

    По данным пресс-службы МИД, указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджане назначен Исабаев Бейбит Оксикбаевич.

    Жумабаев Амангельды особожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджанской Республике. 

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