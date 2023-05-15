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Слуцкий: Ильхам Алиев вернул Карабах домой 

Слуцкий: Ильхам Алиев вернул Карабах домой  Президент Азербайджана Ильхам Алиев выполнил одну из главных заповедей отца: вернул Карабах обратно, вернул Карабах домой.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 20:58
Слуцкий: Ильхам Алиев вернул Карабах домой 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выполнил одну из главных заповедей отца: вернул Карабах обратно, вернул Карабах домой.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутат отметил, что Азербайджан уверенно идёт по пути укрепления своей экономики, социальной политики, логистической инфраструктуры: "Азербайджан надёжный стратегический партнёр для России".

Он отметил, что Гейдар Алиев мог бы гордиться современным Азербайджаном: "Исполнилось 100 лет со дня рождения великого сына Азербайджана Гейдара Алиева и сегодня глядя с небес на свой народ, страну и сына, он может гордиться тем, что видит. Азербайджан стал энергонезависимым государством с процветающей экономикой далеко за пределами постсоветского пространства".

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