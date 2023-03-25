Случаи нетерпимости в Иране и Армении подверглись жесткой критике на сессии ООН

В Женеве (Швейцария) продолжается 52-я сессия Совета по правам человека ООН.

В Женеве (Швейцария) продолжается 52-я сессия Совета по правам человека ООН.

Как сообщает Report, правозащитник, эксперт общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Азер Хасрет на заседании говорил о ущемлении прав азербайджанцев в Иране и политике этнических чисток, осуществляемой Арменией.

С сожалением было отмечено, что хотя Иран официально является исламским государством, он использует религию как предлог для угнетения неперсидских народов. По некоторым оценкам, в Иране проживает до 40 миллионов азербайджанских тюрок. Однако они до сих пор не имеют права использовать свой родной язык. Иран сильно отстал в вопросе организации обучения в школе на родном языке для этнических тюрок. Более того, не знающие фарси дети школьного возраста вовсе не принимаются на обучение в школы.

Было подчеркнуто, что Армения также придерживается нетолерантного отношения к другим народам, демонстрирует равнодушие к правам этнических групп. Начиная с 1988 года примерно 230 тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке в Армении. В результате, Армения стала одной из немногих моноэтнических стран мира.

Отметим, что 52-я сессия Совета ООН по правам человека началась 27 февраля и завершится 4 апреля.