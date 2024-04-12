Словенское издание: Возникла историческая возможность для установления прочного мира

В словенской ежедневной газете Delo опубликована статья под заголовком "Историческая возможность для установления прочного мира".

В словенской ежедневной газете Delo опубликована статья под заголовком "Историческая возможность для установления прочного мира".

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье приводится интервью с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

В интервью Э.Амирбеков, в первую очередь, рассказал о высоком уровне развития двусторонних связей и политического диалога между Азербайджаном и Словенией в различных сферах, о встречах, которые он провел во время визита в эту страну, и своем предложении о создании в будущем совместной межправительственной рабочей группы для дальнейшего развития отношений. По его словам, экономические связи между нашими странами не ограничиваются только энергетической сферой и имеют широкий потенциал. Напомнив, что Словения является важной страной Европейского Союза и с 1 января этого года непостоянным членом Совета Безопасности ООН, представитель президента сказал, что словено-азербайджанские отношения в рамках международных организаций также находятся на высоком уровне.

Отвечая на вопрос о мирных переговорах с Арменией, Э.Амирбеков рассказал об истории конфликта и отметил, что Азербайджан десятилетиями отдавал приоритет переговорному процессу и использовал все дипломатические возможности для мирного урегулирования конфликта. Хотя азербайджанская сторона требовала уважения к выполнению известных резолюций Совета Безопасности ООН, ни Армения не придавала значения этим резолюциям, ни международная общественность и посредники не оказывали должного давления на Армению. После того, как все дипломатические усилия были исчерпаны, стало ясно, что Армения не хочет мирно покидать оккупированные азербайджанские территории, международное сообщество относится к этому вопросу с пренебрежением, а посредники видят свою задачу в максимально возможном сохранении статус-кво и предотвращении обострения конфликта.

Представитель президента отметил, что очередные армянские провокации в направлении легализации оккупации привели к тому, что Азербайджан на основе международного права воспользовался правом на самооборону и, освободив свои территории от оккупации в 2020 году, принудил Армению к переговорам по вопросу итогового мирного договора. Однако за прошедший период армяне вновь попытались применить тактику уклонения от переговоров и затягивания процесса. Это, в свою очередь, привело к тому, что Азербайджан в сентябре прошлого года обеспечил полный контроль над территориями. В настоящее время Азербайджан устранил многие препятствия для заключения мира, и возникла историческая возможность для привнесения в регион стабильного мира. Хотя конфликт завершился, мир все еще не достигнут. Поэтому в настоящее время цель состоит в том, чтобы убедить Армению заключить мирный договор, открыть границы и наладить дипломатические отношения. Только время покажет, станут ли обе страны когда-нибудь друзьями, но время жить как соседи уже настало.

Коснувшись переговорного процесса, официальный представитель Азербайджана отметил, что правительство Армении должно выполнить свои обещания, сдержать данное слово и привести свое национальное законодательство в соответствие с международным правом. Премьер-министр Армении Николо Пашинян заявил, что уважает территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом, однако в их конституции до сих пор прописано, что эта территория является частью армянского государства. В то же время Армения должна вывести свою армию из 8 оккупированных азербайджанских сел. Также, если Армения хочет участвовать в региональном развитии, должны быть восстановлены коммуникационные связи Азербайджана с его эксклавом – Нахчываном.

Отмечено, что после последних переговоров в Германии поступили сигналы с армянской стороны. Так, они должны были подготовить предложения по всем спорным вопросам, но за последние шесть недель из-за обстрела границ ничего не произошло. Это дает основание говорить о том, что Н.Пашинян при поддержке некоторых новых гарантов международной безопасности, появившихся в новой геополитической войне, решил снова искусственным образом сорвать переговоры. Армянская сторона считает, что, имея за спиной крупные страны и международные организации, она может затянуть процесс и таким образом геополитическая ситуация в регионе может измениться в ее пользу. Поэтому Армения в то же время стремится наращивать военные возможности страны.

Среди актуальных тем повестки дня Э.Амирбеков также коснулся состоявшейся 5 апреля встречи в Брюсселе высокопоставленных представителей США и Европейского Союза с армянским руководством, так сказать, "повышения экономической стабильности" Армении, и сказал, что была попытка убедить официальный Баку в том, что эта встреча не направлена против Азербайджана. По его словам, этот подход заключает в себе две проблемы. Во-первых, это непрозрачность процесса и то, что азербайджанская сторона до последней минуты не была проинформирована об этом. Во-вторых, применение дискриминации. Возникает вопрос: почему для Азербайджана не созданы такие же условия и возможности?! Наша позиция заключается в том, что подобные инициативы по безопасности и стабильности могут быть выдвинуты Европейским Союзом и США только в региональном формате. А для этого следует избегать дискриминации.

Говоря о сути проводимой Арменией политики, представитель Азербайджана отметил, что армянская стратегия во все времена терпела фиаско по одной простой причине: она всегда основывалась на мифологии. Великий армянский миф заключался в том, что армяне якобы герои и непобедимы. Потому что у них есть важные союзники, которые гарантируют, что с ними ничего не случится, если они нарушат международное право. Поэтому сегодня вновь существует угроза повторения той же ошибки. Теперь задача правительства Армении – дать понять тем, кто хочет «реванша», что стабильность и развитие Армении не в другом месте, а здесь, в регионе, среди ее ближайших соседей. Мы не хотим их территории, мы просто хотим, чтобы они забыли о том, что у них на уме. За последние два года геополитическая ситуация сильно изменилась, Азербайджан, у которого есть такой сильный союзник, как Турция, никогда не допустит повторной оккупации своих территорий.

В заключение, говоря о целях Азербайджана в международной политической плоскости, Э.Амирбеков сказал: "Наша страна никогда не стучалась в двери какой-либо организации. Потому что мы считаем, что нам нужно быть в хороших отношениях со всеми, в том числе с НАТО, с которым у нас хорошие отношения. Наше видение безопасности не связано напрямую с членством в той или иной организации. На наш взгляд, неприсоединение к блокам – оптимальный вариант. Мы находимся в авангарде этого движения уже четыре года и пытаемся вдохнуть в него новую жизнь. Потому что считаем, что иногда гораздо важнее наличие большой группы стран, которые не входят ни в один блок".