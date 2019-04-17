Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспия состоится в Иране

16-17 апреля в городе Нур-Султан состоялось 2-ое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря (РГВУ).

Как сообщает Report, открыл заседание министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность стоящих перед РГВУ задач и необходимость активизации работы над проектами пятисторонних соглашений по широкому спектру вопросов сотрудничества и осуществления деятельности на Каспии, находящихся на рассмотрении сторон.

Была отмечена значимость проведения Первого Каспийского экономического форума в 2019 году в Туркменистане.

На заседании Азербайджан был представлен делегацией во главе с руководителем Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики, представителем Азербайджанской Республики в Рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря Халафом Халафовым.

Стороны продолжили обсуждение проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море и согласовали ряд его положений. Обсуждение данного документа будет продолжено на следующем заседании.

В рамках заседания стороны также провели обзор различных аспектов сотрудничества на Каспийском море и обменялись мнениями по вопросам реализации договоренностей, достигнутых по итогам Пятого Каспийского Саммита. Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров.

Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в июле 2019 года в Иране.