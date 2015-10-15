СК РФ и ГП Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время визита в Азербайджан подписал соглашение о сотрудничестве между СК РФ и Генпрокуратурой Азербайджана, сообщил в четверг официальный представить СК Владимир Маркин, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Во время визита российская делегация посетила главк по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана — самостоятельное антикоррупционное подразделение, обладающее широким кругом полномочий, включая возможность осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

"Подписание такого Соглашения будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с правоохранительными органами Азербайджанской Республики, а также позволит вывести взаимодействие между двумя ведомствами на новый уровень стратегического партнерства", — сказал он.

Участники встречи "признали состоявшийся диалог полезным и подтвердили готовность к укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства", добавил Маркин