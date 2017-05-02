Сиявуш Новрузов: Некоторые силы вмешиваются во внутренние дела Турции

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Перевод Турции Парламентской ассамблеей Совета Европы из постмониторингового состояния в мониторинговое не удивительно. Несколько раз европейские структуры проявляли несправедливые позиции по отношению к Азербайджану и Турции. Это один из них".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что некоторые силы вмешиваются во внутренние дела Турции, ведут обсуждения: "Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Турции прошел справедливо. О результатах в 86-90% говорят, что процентов много, когда 51% - мало. Куда идут европейские структуры с таким подходом?! Результатом справедливого голосования в Турции стало то, что 48% населения проголосовало против. Когда в Европе происходит один теракт, их крики слышны всюду. А как же творящееся на территории Турции?".