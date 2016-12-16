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    Система ASAN Viza будет автоматически определять имена людей в списке "нежелательных лиц" МИД

    Инам Керимов: Если имя обратившегося лица будет в списке нежелательных лиц, ему откажут в выдаче визы

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Система ASAN Viza будет автоматически определять имена людей в списке "нежелательных лиц" министерства иностранных дел Азербайджана".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Госкомитета по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инам Керимов.

    По его словам, если имя обратившегося лица будет в списке "нежелательных лиц", ему откажут в выдаче визы. 

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