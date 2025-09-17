Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку
- 17 сентября, 2025
- 18:05
Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и заместитель председателя 14-го Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэй в ходе встречи в Ереване обсудили вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом передает пресс-служба парламента Армении.
В ходе встречи также обсуждались вопросы политического диалога и межпарламентского сотрудничества между Арменией и Китаем.
Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов разблокирования региональных коммуникаций.
