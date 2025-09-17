Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 18:05
    Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку

    Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и заместитель председателя 14-го Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэй в ходе встречи в Ереване обсудили вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом передает пресс-служба парламента Армении.

    В ходе встречи также обсуждались вопросы политического диалога и межпарламентского сотрудничества между Арменией и Китаем.

    Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов разблокирования региональных коммуникаций.

