Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и заместитель председателя 14-го Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэй в ходе встречи в Ереване обсудили вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом передает пресс-служба парламента Армении.

В ходе встречи также обсуждались вопросы политического диалога и межпарламентского сотрудничества между Арменией и Китаем.

Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов разблокирования региональных коммуникаций.