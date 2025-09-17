İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Simonyan və Su Huey İrəvan və Bakı arasında normallaşma məsələlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 17 sentyabr, 2025
    • 18:13
    Simonyan və Su Huey İrəvan və Bakı arasında normallaşma məsələlərini müzakirə ediblər

    Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan və Çin Xalq Siyasi Məşvərət Şurasının 14-cü Milli Komitəsinin sədr müavini Su Huey İrəvanda keçirilən görüşdə Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə parlamentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Görüşdə həmçinin Ermənistan və Çin arasında siyasi dialoq və parlamentlərarası əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    Tərəflər regional kommunikasiyaların açılması məsələlərinin müzakirəsinə xüsusi diqqət yetiriblər.

    Ermənistan Çin Münasibətlər
    Симонян и Су Хуэй обсудили вопросы нормализацию между Ереваном и Баку
    Armenian, Chinese officials discuss Baku-Yerevan relations

    Son xəbərlər

    19:26
    Foto

    İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məşğulluq məsələləri müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    19:22

    Ukrayna ABŞ ilə təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    19:21

    "PostEurop" Baş Assambleyasını gələn il Azərbaycanda keçirilməsini təklif edib

    İKT
    19:17

    Zelenski və Trampın Nyu-York görüşünə hazırlıq aparılır

    Digər ölkələr
    19:16
    Foto

    Azərbaycan və Almaniya birgə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər

    Biznes
    19:11

    Zelenski: Ukrayna üçün qarşıda iki plan var

    Digər ölkələr
    18:56

    Ukrayna Prezidenti: Rusiya qoşunlarının Sumı əməliyyatı uğursuz oldu

    Digər ölkələr
    18:54

    Kobaxidze: Avropanın bəzi səfirlikləri Gürcüstanda radikalizmi qızışdırır

    Region
    18:48

    Putin Modi ilə Hindistana səfərə hazırlığı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti