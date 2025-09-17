Simonyan və Su Huey İrəvan və Bakı arasında normallaşma məsələlərini müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 17 sentyabr, 2025
- 18:13
Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan və Çin Xalq Siyasi Məşvərət Şurasının 14-cü Milli Komitəsinin sədr müavini Su Huey İrəvanda keçirilən görüşdə Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması məsələlərini müzakirə ediblər.
"Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə parlamentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Görüşdə həmçinin Ermənistan və Çin arasında siyasi dialoq və parlamentlərarası əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Tərəflər regional kommunikasiyaların açılması məsələlərinin müzakirəsinə xüsusi diqqət yetiriblər.
