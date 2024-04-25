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Сийярто: Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Сийярто: Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.
Внешняя политика
25 апреля 2024 г. 13:08
Сийярто: Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана

Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе совместного брифинга с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым.

По его словам, одна из крупнейших венгерских строительных компаний выиграла тендер на полное восстановление поселка Солтанлы в Джабраильском районе: "Компания планирует реконструировать весь поселок, включая жилую часть, общественные зоны и приусадебные участки. Уже начато проектирование зданий, которое завершится к концу ноября. Планировка жилых районов должна быть завершена к середине августа. После утверждения планов соответствующими органами можно будет приступить к строительным работам, и если они будут реализованы в соответствии с графиком, к концу следующего года мы увидим первые впечатляющие результаты реконструкции".

Сияйрто также добавил, что в поселке уже начато строительство общественных пространств.

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Версия на английском языке Szijjarto: Hungary always supported Azerbaijan’s territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Peter Siyarto: Macarıstan hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib

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