Сийярто: Сотрудничество Баку и Будапешта снижает энергетические риски для Венгрии
- 11 декабря, 2025
- 17:06
Сотрудничество Венгрии и Азербайджана снижает риски для энергетической безопасности Будапешта и укрепляет долгосрочную диверсификацию поставок.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чьи слова привел госсекретарь по международным коммуникациям офиса премьер-министра Золтан Ковач в соцсети X.
Ковач напомнил, что в рамках договоренностей между Госнефтекомпанией Азербайджана SOCAR и венгерской компанией MVM ONEnergy подписано рамочное соглашение о закупке 800 млн кубометров природного газа в течение двух лет.
"Соглашение между MVM и SOCAR предусматривает ежедневный импорт 1,1 миллиона кубометров", - уточнил он, отметив, что это является ключевым шагом на пути диверсификации энергоснабжения Венгрии.
Ковач также процитировал позицию Сийярто относительно энергетической безопасности страны. "Диверсификация означает закупку энергии из как можно большего числа источников и по разным маршрутам", - заявил министр, добавив, что такой подход контрастирует с дорогостоящей и узконаправленной позицией Брюсселя. По словам Сийярто, политика ЕС создает угрозу энергетической безопасности Венгрии, тогда как сотрудничество с Баку снижает эти риски.
Комментируя прежний скептицизм в отношении связей Будапешта и Баку, Сийярто отметил: "Время доказало прочность наших отношений. Западные лидеры когда-то насмехались над нами, а теперь выстраиваются в очередь на встречи в Баку. Наше партнерство основано не на ценах на нефть, а на взаимном уважении и долгосрочных выгодах для обеих стран".
