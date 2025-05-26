Сибига: Украина готова стать ключевым энергетическим хабом для Азербайджана в Европе

Украина готова стать ключевым энергетическим хабом для Азербайджана в Европе.

Украина готова стать ключевым энергетическим хабом для Азербайджана в Европе.

Как передает Report, об этом в соцсети написал глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам визита в Баку.

"Как и ЕС, мы рассматриваем Азербайджан как ключевого контрибьютора в энергетическую безопасность Европы, и готовы внести свой вклад в это через нашу экспертизу в транзите и благодаря нашим газовым хранилищам, которые являются крупнейшими в Европе. Украина готова стать ключевым энергетическим хабом для Азербайджана в Европе", - указал он.

Сибига подчеркнул, что Азербайджан является крайне важным партнером для укрепления устойчивого развития Украины, прежде всего, в энергетической отрасли, а также для достижения справедливого и устойчивого мира.

"Обо всем этом в деталях я говорил на каждой встрече. Прежде всего, с президентом Азербайджанской Республики и другом Украины Ильхамом Алиевым. Лично поблагодарил за принципиальную позицию в уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины. Отдельно - за гуманитарную и энергетическую поддержку со стороны Азербайджана с первых дней полномасштабного вторжения и в самые тяжелые зимы, за приют для украинцев, оздоровление наших детей и восстановление Ирпеня", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером, и сейчас самое время дать этому партнерству новый импульс, в частности, на самом высоком политическом уровне. Об этом также договаривались украинский лидер Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе, напомнил Сибига.

По его словам, на встречах с коллегой министром МИД Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым они обсудили всю повестку двусторонних отношений с особым акцентом на торговле, инвестициях, энергетике.

"Мы договорились работать над проведением Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству уже в ближайшее время", - сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны подробно обсудили работу азербайджанского бизнеса в Украине и наращивание инвестиций. По словам Сибиги, несмотря на российское вторжение, Украина является привлекательным рынком и надежным партнером: "Мы будем поддерживать и защищать азербайджанские инвестиции в украинскую экономику".

Отдельно министр проинформировал своих азербайджанских коллег о переговорном процессе с ЕС и перспективах членства Украины в Евросоюзе для азербайджанских инвестиций и бизнеса.

Также стороны обсудили участие делегации Азербайджана в Конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет 10-11 июля в Риме.

"В этом ключе обсудили сотрудничество в сфере разминирования, ведь Азербайджан имеет качественный опыт и собственные технологии, которые очень нужны Украине", - подытожил он.