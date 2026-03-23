Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

    Внешняя политика
    • 23 марта, 2026
    • 13:10
    Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз
    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Имею честь выразить Вам сердечную благодарность за поздравительное письмо по случаю Праздника весны. От имени Правительства и народа Китая передаю искренние поздравления Вам, Правительству и всему народу Азербайджана по случаю традиционного праздника Новруз.

    Китай и Азербайджан являются всесторонними стратегическими партнерами. В течение последних лет укрепляется политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество во всех областях. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего повышения китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства на новый уровень на благо народов двух стран.

    Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия".

