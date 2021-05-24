Си Цзиньпин: Китай придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном

Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений

"В настоящее время наблюдается активная динамика развития китайско-азербайджанских отношений. Наши страны поддерживают друг друга в вопросах, касающихся основных интересов обеих сторон".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Сотрудничество наших стран по совместному проекту "Один пояс, один путь" продолжает углубляться, в совместной борьбе с пандемией COVID-19 достигнуты заметные результаты. Я придаю особое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, готов приложить с Вами совместные усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества на благо наших стран и народов", - подчеркивается в письме.