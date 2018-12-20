Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева по случаю дня рождения

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхам Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю дня рождения.

В последние годы китайско-азербайджанские отношения сохраняют тенденцию динамичного развития. Связи между двумя странами развиваются во всех областях, успешно продолжается сотрудничество в рамках совместного строительства "Одного пояса – одного пути".

Я уделяю большое внимание китайско-азербайджанским отношениям. Готов продолжать с Вами совместные усилия для достижения новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях дружбы и сотрудничества во имя наших стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья".