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    Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева по случаю дня рождения

    © president.az

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхам Алиеву поздравительное письмо.  

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент.

    Передаю Вам сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю дня рождения.

    В последние годы китайско-азербайджанские отношения сохраняют тенденцию динамичного развития. Связи между двумя странами развиваются во всех областях, успешно продолжается сотрудничество в рамках совместного строительства "Одного пояса – одного пути".

    Я уделяю большое внимание китайско-азербайджанским отношениям. Готов продолжать с Вами совместные усилия для достижения новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях дружбы и сотрудничества во имя наших стран и народов.

    Желаю Вам крепкого здоровья".

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