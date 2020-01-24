​Швыдкой: Азербайджан для нас - важный стратегический партнер

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Проходящая в Баку конференция "Баку-Москва: Диалог культур" показывает уровень и характер отношений между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил российский государственный и культурный деятель, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Сегодняшняя конференция имеет важное значение. Надо сказать, что 10 лет тому назад первая подобная конференция послужила началом Бакинского форума. Он приобрел очень важное значение в международной повестке дня не только в двусторонних, но и многосторонних отношениях, так как он стал мероприятием планетарного значения",- сказал М. Швыдкой.

Он отметил, что проходящий в Баку форум охватывает не только вопросы гуманитарного сотрудничества, но и экономики, образования, науки и др.

"Безусловно, сегодня мы рассматриваем Азербайджан как важного стратегичесского партнера на Кавказе. У нас большие планы. Нам не надо показывать и доказывать, что мы любим друг друга",- подытожил он.