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    Швейцарский депутат: Сегодня в пределах ПАСЕ наблюдается кризис

    Вместо того, чтобы подвергать Азербайджан критике, мы должны принимать решения для улучшения ситуации

    Страсбург. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Мы не должны подвергать Азербайджан критике. Напротив, нам следует принимать решения для улучшения ситуации".

    Как сообщает западно-европейское бюро Report, об этом выступая на весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил швейцарский депутат Альфред Хеер.

    По его словам, сегодня в пределах ПАСЕ наблюдается кризис: "С одной стороны мы видим, что выступления в ПАСЕ посвящены национальной политике, а не защите прав европейского народа. С другой стороны, мы видим, что ряд представленных в структуре групп обладают значительными полномочиями и, следовательно, имеют большее влияние на принятие решений. Хотя все права должны распространяться среди членов ПАСЕ по принципу равенства".

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