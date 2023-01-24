О нас

Шуша будет номинирована на звание туристической столицы ОЭС

Шуша будет номинирована на звание туристической столицы ОЭС Шуша будет номинирована на звание туристической столицы Организации экономического сотрудничества (ОИС) в 2026 году.
Внешняя политика
24 января 2023 г. 13:04
Шуша будет номинирована на звание туристической столицы ОЭС

Шуша будет номинирована на звание туристической столицы Организации экономического сотрудничества (ОИС) в 2026 году.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления на 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

В своем выступлении министр отметил, что в рамках председательства Азербайджана в организации будут приняты меры по началу деятельности Центра чистой энергетики ОЭС и Организации промышленного развития ООН (ЮНИДО), а также Центра экономических исследований ОЭС, которые планируется создать в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Shusha to be nominated for ECO's Tourism Capital
Версия на азербайджанском языке Şuşanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Paytaxtına namizədliyi irəli sürüləcək

Самое важное

МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
24 января 2023 г. 09:38
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
23 января 2023 г. 20:43
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14
В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
ФотоВ Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
23 января 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi