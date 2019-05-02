Штат Нью-Мексико объявил 28 мая Национальным днем Азербайджана

В столице американского штата Нью-Мексико – городе Санта-Фе 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Соответствующую декларацию подписал мэр города Алан Вебер (Alan M. Webber).

В направленной в Генконсульство Азербайджана декларации говорится, что азербайджанский народ создал первую на мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих государствах мира, предоставила женщинам избирательное право. Кроме того, в документе отмечается, что в тот период республика была признана США и другими демократическими странами мира.