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Штат Нью-Мексико объявил 28 мая Национальным днем Азербайджана

Штат Нью-Мексико объявил 28 мая Национальным днем Азербайджана

В столице американского штата Нью-Мексико – городе Санта-Фе 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана. 

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе. 

Соответствующую декларацию подписал мэр города Алан Вебер (Alan M. Webber). 

В направленной в Генконсульство Азербайджана декларации говорится, что азербайджанский народ создал первую на мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих государствах мира, предоставила женщинам избирательное право. Кроме того, в документе отмечается, что в тот период республика была признана США и другими демократическими странами мира.

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