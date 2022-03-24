ШОС изучает вопрос получения Азербайджаном статуса наблюдателя

Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно изучают вопрос о получении Азербайджаном статуса наблюдателя.

Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно изучают вопрос о получении Азербайджаном статуса наблюдателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.

"Что касается вопроса о получении Азербайджаном и Арменией статуса наблюдателя, то государства - члены ШОС активно изучают его", - сказал он.

"В этом отношении я лично настроен оптимистично, хотя на данный момент не могу назвать точное время", - добавил генсек.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном, в то время как Азербайджан имеет статус партнера по диалогу.