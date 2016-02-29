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    Шефчович: Проект Южного газового коридора имеет ключевую важность для энергобезопасности Европы

    Вице-президент Европейской комиссии принимает участие в заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович принимает участие в заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку. Как сообщает Report, об этом М. Шефчович написал на своей официальной странице в Twitter.

    "Подчеркнул ключевую важность проекта Южного газового коридора  для энергобезопасности Европы. Приветствуем прогресс, достигнутый этим стратегическим инфраструктурным проектом за последний год", - отметил вице-президент Европейской комиссии. 

    Сегодня в Баку стартовало Второе заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору. На заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также  делегации, возглавляемые министрами энергетики стран-участниц Южного газового коридора - Азербайджана, Турции, Грузии, Греции, Албании, Италии, Болгарии, Хорватии, Сербии и Черногории, высокопоставленные лица США, Евросоюза и Великобритании, главы проектов Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP) и международных финансовых организаций.

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