Шефчович: В отношениях Азербайджана и ЕС существует позитивная атмосфера и динамизм

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Вице–президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович отметил положительную атмосферу в отношениях ЕС и Азербайджана.

"От имени Европейской комиссии считаю заслуживающими одобрения положительную атмосферу и динамизм в двусторонних отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном. В прошлом году мы очень интенсивно сотрудничали", - сказал в четверг вице-президент ЕК в ходе 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Как предает Report, Шефчович, отметил, что проект ЮКГ с первого обсуждения стал привлекателен большому количеству стран.

"Я бы сказал, что с первого обсуждения данного проекта значение Южного газового коридора возросло. Мы убедились в том, насколько привлекателен этот проект для еще большего числа стран в Европе - как стран Центральной, Восточной Европы, так и Западно-Балканских стран. Поэтому абсолютно понятно то, что данный проект был указан в принятой в ноябре прошлого года Декларации саммита Восточного партнерства как стратегически важный проект. От имени Европейского Союза мы, обеспечив реализацию всех основных компонентов этого протяженного трубопровода в рамках проекта, входящего в сферу общих интересов, и пользу от соединения европейских сооружений, хотим подчеркнуть стратегическое значение данного проекта", - отметил вице-президент ЕК.

Он особо подчеркнул большое значение Южного газового коридора для энергетической безопасности Европы, добавив, что в дальнейшем оно еще больше возрастет. "В настоящее время Европейский Союз импортирует более половины потребляемой энергии, точнее, мы импортируем 69 процентов используемого природного газа и 89 процентов нефти. В настоящее время мы получаем основную часть энергетических ресурсов из России, Норвегии и Алжира. Однако мы, конечно же, хотим диверсифицировать и отдаем преимущество настоящей диверсификации. То есть отдаем предпочтение новым источникам, новым партнерам, новым маршрутам и новому снабжению, которое будет включено в европейские энергетические системы", - сказал он.

Он отметил, что в ЕС желают, чтобы каждый член или партнер Европейского Союза имел выход по меньшей мере к 3 различным источникам природного газа, что будет служить гарантией высококачественной энергетической безопасности.

"Несколько лет назад мы вместе с министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой и премьер-министром Бойко Борисовым приступили к сотрудничеству стран-членов Центральной и Восточной Европы и пришли к такому решению, что наилучшим вариантом для более устойчивого рынка, более приемлемых цен на газ является соединение наших стран посредством нескольких связующих установок. Поток по этим установкам будет проходить в двух направлениях, это придаст нашим системам большей универсальности, а также предоставит лучшие возможности и выбор в поставке природного газа в пределах Европейского Союза, так как страны Центральной и Восточной Европы все еще платят за природный газ несколько больше, чем страны Западной Европы. Эту ситуацию необходимо изменить, и мы, конечно, посредством лучшего инфраструктурного развития хотим устранить эту проблему. Поэтому мы очень надеемся в дальнейшем на поставки из Каспийского региона, Азербайджана", - отметил вице-президент.

По его словам сегодня в Европе идет также напряженная работа для улучшения возможностей поставок в Европейский Союз сжиженного природного газа. "Мы завершаем создание инфраструктуры сжиженного природного газа, которая обеспечит выход на глобальные рынки. Мы также наблюдаем некоторые позитивные сдвиги в регионе Восточного Средиземноморья. Поэтому Южный газовый коридор сыграет очень важную роль, так как это – первый новый трубопровод, который будет транспортировать газ с новой территории, из стратегически важного энергетического региона", - сказал Шефчович.

Вице-президент Еврокомиссии уверен, что нынешний год станет решающим для завершения проекта, так как до конца этого года ожидается транспортировки газа из Азербайджана в Турцию. "Надеемся, что это заложит основу для достижения нами конечной цели. А цель заключается в поставках газа из Каспийского бассейна в Европу до 2020 года. Затем нам предстоит работа в пределах Европейского Союза и с европейскими партнерами для поставки газа во все страны, нуждающиеся в азербайджанском газе", - сказал он.