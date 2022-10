Шарль Мишель прокомментировал Пражскую встречу с лидерами Азербайджана и Армении

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель прокомментировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter Шарля Мишеля.

"С президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом Франции в Праге. Обсудили устойчивую деэскалацию и активизацию мирных усилий, которые ЕС готов поддержать", - говорится в публикации.