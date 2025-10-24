Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении согласны с тем, что мир — правильный путь - ИНТЕРВЬЮ

Экс-президент Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Баку, в интервью Report поделился воспоминаниями о переговорах между лидерами Азербайджана и Армении по нормализации отношений, а также оценил ход мирного процесса между двумя странами после саммита в Вашингтоне.

– В период вашего председательства в Европейском совете вы активно занимались процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и организовывали встречи лидеров. Могли ли вы тогда предположить, что будет достигнут нынешний результат? Как вы оцениваете успех, достигнутый на саммите 8 августа в Вашингтоне?

– Необходимо было возобновить политический диалог и определить основы для улучшения отношений и продолжения мирного процесса. В то время (в период председательства в Европейском совете – ред.) я, по понятным причинам, не мог полностью оценить все сложности и проблемы.

Но уже тогда я был уверен, что отношения будут развиваться в позитивном ключе, так как ощущал, что у обеих сторон сформировалось понимание: мир всегда является более правильным подходом.

В долгосрочной перспективе именно мир обеспечивает наилучшую гарантию безопасности и создает условия для развития экономических проектов в регионе. Поэтому я очень рад, что сегодня мы становимся свидетелями важных достижений.

Думаю, что инициатива, получившая название "Брюссельский процесс", была позитивным и оптимистичным инструментом, помогавшим лидерам обеих стран определить возможные шаги и решения для сближения. Хочу подчеркнуть, что ближайшие недели и месяцы будут крайне важны для укрепления этих достижений и обеспечения их устойчивости.

– С какими трудностями вы сталкивались при организации встреч лидеров в период председательства в Совете ЕС?

– При любом конфликте или разногласии, независимо от причины, изначально между сторонами существует недоверие. Когда нет доверия, трудно определить конкретные шаги для продвижения вперед. С самого начала своей посреднической миссии я понял, что необходимо помочь восстановить хотя бы минимальную базу доверия. Это было непросто, порой чрезвычайно сложно.

В то же время нужно было проявлять решимость. На мой взгляд, решения, которые сегодня принимаются обеими сторонами, являются очень смелыми шагами. Они демонстрируют искреннюю волю к прогрессу и укреплению мирного процесса.

– Азербайджан уже снял ограничения на поставки грузов в Армению. Примером этого является транзит казахстанского зерна через Азербайджан в Армению. Как вы оцениваете этот шаг?

– Это очень важное решение, ведь еще несколько месяцев или лет назад такую ситуацию было трудно представить. Но сегодня это решение стало реальностью - это конкретный факт.

Я понимаю, что остаются определенные сложности и чувствительные моменты, и мы должны это учитывать. Однако, на мой взгляд, такие шаги - обнадеживающий сигнал.

Мое пожелание заключается в том, чтобы в ближайшие месяцы обе стороны приложили дополнительные усилия и сделали путь к миру необратимым.