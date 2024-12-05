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Шамиль Айрым: Международные институты должны донести до мира голос западных азербайджанцев

Шамиль Айрым: Международные институты должны донести до мира голос западных азербайджанцев ООН, Совет Европы и другие международные институты должны донести до мира голос западных азербайджанцев.
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 16:21
Шамиль Айрым: Международные институты должны донести до мира голос западных азербайджанцев

ООН, Совет Европы и другие международные институты должны донести до мира голос западных азербайджанцев.

Как передает Report, об этом заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым в рамках II международной конференции "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении" в Баку.

Он отметил, после Второй Карабахской войны и 23-часовой антитеррористической меры Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет.

"Мы должны донести до мира проблемы западных азербайджанцев. Мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются. Азербайджан полностью освободил свои земли. По факту, большая часть сегодняшней территории Армении исторически является территорией Азербайджана. Однако Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, просто хочет мира и стабильности".

Ш. Айрым подчеркнул, что требование безопасного возвращения западных азербайджанцев в свои дома не является территориальной претензий к какому-либо государству:

"Однако в конституции Армении имеются территориальные претензии к Азербайджану. Поэтому ради прочного мира им необходимо внести изменения в конституцию".

Депутат также подчеркнул, что Франция и подобные ей страны должны прекратить вооружать Армению.

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Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: Beynəlxalq təsisatlar Qərbi azərbaycanlıların səsini dünyaya eşitdirməlidir

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