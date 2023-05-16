Папуашвили: Гейдар Алиев был важной личностью не только для Азербайджана, но и всего региона

"Гейдар Алиев был важной личностью не только для Азербайджана, но и всего региона".
Как сообщает Report, об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, находящийся с официальным визитом в нашей стране, заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
Он выразил удовлетворение от участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Отметив, что Гейдар Алиев заложил основы современного независимого Азербайджана, Шалва Папуашвили подчеркнул, что обеспечение Азербайджаном своей территориальной целостности сегодня является ярким примером его мудрости.
Папуашвили отметил, что проекты, заложенные Гейдаром Алиевым, приносят свои плоды и сегодня.