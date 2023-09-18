Шахрияр Мамедъяров высказался по поводу провокационного заявления Левона Арояна

Член сборной Азербайджана, международный гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров высказался по поводу провокационных утверждений армянского шахматиста Левона Ароняна.

Член сборной Азербайджана, международный гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров высказался по поводу провокационных утверждений армянского шахматиста Левона Ароняна.

Как сообщает Report , соответствующее обращение размещено на официальной странице азербайджанского гроссмейстера в Facebook.

"Левон, вот я и хочу написать правду!

В написанном тобой статусе ты попросил своих азербайджанских коллег сказать правду. А правда следующая и одна.

Во-первых, дорога на Ханкенди никогда не была перекрыта Азербайджаном, а наоборот, дороги Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди используются параллельно в результате усилий президента Азербайджана господина Ильхама Алиева. Азербайджан считает армянское население, проживающее в Карабахском регионе, своим населением, старается интегрировать их социально и политически и, конечно же, добьется этого. Азербайджан никогда не допустит голода своих граждан на своей территории.

С транспортировкой гуманитарных грузов в Ханкенди вовсе проблем нет, товары только проверяются", - отметил Ш.Мамедъяров.

Он подчеркнул, что именно наличие незаконных воинских формирований в Карабахском регионе является источником самой серьезной опасности, и они обязательно должны уйти оттуда.

"Левон, не секрет, что армяне уже много лет комфортно живут и работают в Азербайджане. Ты был в Баку во время Кубка мира 2015 года, осмотрел город, и никаких проблем у тебя не возникло. Ты видел гостеприимство азербайджанцев, даже гулял по Старому городу и фотографировался. В том же году на церемонии открытия I Европейских игр в Баку армянский флаг и спортсмены прошли торжественным парадом, и никаких происшествий не произошло. А вот недавно, в этом году в Ереване армянская сторона проявила свое "гостеприимство", когда сожгли флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в прямом эфире. Вот где была самая настоящая дикость", - констатировал азербайджанский шахматист.

Он также напомнил, что Аронян в самое тяжелое для Армении время бросил свою страну и уехал в США.

"Ты, наверное, думаешь, что мировое шахматное сообщество и мы забыли, когда ты покинул свою страну, уехал в Америку в самое тяжелое для Армении время. Этим шагом ты показал свое истинное отношение к стране, которую называешь "родиной", и выбрал более благополучную жизнь. И это на фоне того, что сотни тысяч азербайджанцев, в том числе и мои родители, были изгнаны из родного Зангилана 30 лет назад, мы потеряли своих близких родственников. Ты легко сменил страну, а азербайджанцы 30 лет назад стали беженцами", - подчеркнул Ш.Мамедъяров.

Азербайджанский гроссмейстер пригласил Ароняна вновь посетить Азербайджан и на месте увидеть, "где правда, а где ложь".

"Совершенно очевидно, что невозможно увидеть реальность из-за океана, именно поэтому я приглашаю тебя в Азербайджан, чтобы ты смог все увидеть на месте и самому сделать вывод, где правда, а где ложь!

Думаю, ты с большим удовольствием посетишь его снова.

Левон, мы много раз были соперниками в шахматах. Ты никогда не играл дебют, которого не знаешь, не делал заказные ходы. В этот раз ты хотел сыграть "дебют", не подходящий для шахмат и шахматиста, и, мне кажется, сделал "ход" по заказу", - подытожил Шахрияр Мамедъяров.