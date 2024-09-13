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Шахин Мустафаев встретился с министром сельского хозяйства России

Шахин Мустафаев встретился с министром сельского хозяйства России 12:55
Внешняя политика
13 сентября 2024 г. 13:11
Шахин Мустафаев встретился с министром сельского хозяйства России

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев сегодня провел встречу с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече было отмечено, что в результате совместных усилий глав государств отношения между двумя странами демонстрируют высокую динамику развития в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-транзитной, гуманитарной и других сферах.

Стороны подчеркнули, что Азербайджан является одним из основных поставщиков сельскохозяйственной продукции в Россию, выражена заинтересованность в наращивании взаимных поставок продукции АПК.

Кроме того, на встрече обсуждалось расширение сотрудничества между двумя странами по различным направлениям аграрно-промышленного комплекса, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Rusiya ilə aqrar məhsulların təchizatını artırmağı müzakirə edib

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