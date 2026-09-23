Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Китаем достиг $2,6 млрд

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 19:05
    Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Китаем достиг $2,6 млрд

    Товарооборот между Азербайджаном и Китаем за семь месяцев 2026 года увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $2,6 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования Китайской Народной Республики (КНР).

    Вице-премьер добавил, что в Азербайджане в настоящее время 455 китайских компаний активно работают в различных секторах экономики страны, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговлю и сферу услуг: "В настоящее время между Азербайджаном и крупными китайскими компаниями реализуется около 50 совместных проектов в различных сферах".

    Он отметил, что азербайджано-китайское торгово-экономическое сотрудничество стабильно развивается и демонстрирует положительную динамику.

    "Проводится последовательная работа по дальнейшему расширению торговых связей и продвижению азербайджанской продукции на китайском рынке. В этом направлении важную роль играют Торговое представительство Азербайджана, действующее в Китае с 2018 года, а также шесть азербайджанских торговых домов, созданных в различных городах страны.

    Положительная динамика наблюдается и в сфере инвестиций. С 1995 года объем прямых инвестиций из Китая в Азербайджан составил $976 млн. В то же время общий объем инвестиций Азербайджана в Китай достиг $1,9 млрд. Расширение присутствия китайских компаний в экономике Азербайджана также является важным показателем развития инвестиционного сотрудничества", - сказал он.

    Шахин Мустафаев Азербайджано-китайские отношения Товарооборот
    Şahin Mustafayev: Azərbaycan və Çin arasında ticarət dövriyyəsi 2,6 milyard dollara çatıb
    Deputy PM: Azerbaijan-China trade turnover rises 4.5% to $2.6 billion
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей