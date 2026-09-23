Шахин Мустафаев: Товарооборот между Азербайджаном и Китаем достиг $2,6 млрд

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем за семь месяцев 2026 года увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $2,6 млрд.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования Китайской Народной Республики (КНР).

Вице-премьер добавил, что в Азербайджане в настоящее время 455 китайских компаний активно работают в различных секторах экономики страны, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговлю и сферу услуг: "В настоящее время между Азербайджаном и крупными китайскими компаниями реализуется около 50 совместных проектов в различных сферах".

Он отметил, что азербайджано-китайское торгово-экономическое сотрудничество стабильно развивается и демонстрирует положительную динамику.

"Проводится последовательная работа по дальнейшему расширению торговых связей и продвижению азербайджанской продукции на китайском рынке. В этом направлении важную роль играют Торговое представительство Азербайджана, действующее в Китае с 2018 года, а также шесть азербайджанских торговых домов, созданных в различных городах страны.

Положительная динамика наблюдается и в сфере инвестиций. С 1995 года объем прямых инвестиций из Китая в Азербайджан составил $976 млн. В то же время общий объем инвестиций Азербайджана в Китай достиг $1,9 млрд. Расширение присутствия китайских компаний в экономике Азербайджана также является важным показателем развития инвестиционного сотрудничества", - сказал он.