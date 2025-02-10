Шахин Мустафаев: Отношения Баку и Тегерана приобрели положительную динамику на фоне новых реалий

Азербайджано-иранские отношения приобрели положительную динамику на фоне новых реалий.

Азербайджано-иранские отношения приобрели положительную динамику на фоне новых реалий.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на официальном приеме в Баку по случаю Национального дня Ирана.

По его словам, прогресс наблюдается и в реализации различных совместных проектов.

Мустафаев подчеркнул, что президенты обеих стран придают большое значение развитию двустороннего сотрудничества, в частности реализации совместных проектов и договоренностей, которые нацелены на развитие всего региона.

"Президент Ильхам Алиев семь раз посещал Иран, это свидетельствует о том, что глава государства считает важным развитие азербайджано-иранских отношений. Сегодняшняя динамика их развития вызывает удовлетворение. Существуют хорошие перспективы для расширения сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах. В прошлом году объем товарооборота между нашими странами вырос более чем на 30%", - добавил он.