Шахбаз Шариф подтвердил солидарность Пакистана с Азербайджаном

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил о солидарности с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х по итогам телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Поговорил со своим дорогим братом, президентом Ильхамом Алиевым, чтобы обменяться теплыми поздравлениями с Ид-аль-Фитр и наилучшими пожеланиями народу Азербайджана. Благодарен за столь же теплые поздравления с Ид-аль-Фитр и добрые пожелания народу Пакистана. Я вновь выразил решительное осуждение нападений на Азербайджан и подтвердил непоколебимую солидарность Пакистана с нашими азербайджанскими братьями и сестрами",- говорится в сообщении.

По его словам, в ходе беседы была отмечена необходимость срочной деэскалации и урегулирования напряженности путем диалога и дипломатии, а также подтверждена приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений между Пакистаном и Азербайджаном.