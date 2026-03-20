    Şahbaz Şərif: İlham Əliyevlə danışığımda azərbaycanlı qardaş və bacılarımızla həmrəyliyimi təsdiq etdim

    Xarici siyasət
    • 20 mart, 2026
    • 12:07
    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, Baş nazir bildirib ki, səmimi Ramazan bayramı təbriklərini və Azərbaycan xalqı üçün ən xoş arzularını paylaşıb və İlham Əliyevin də eyni dərəcədə səmimi bayram təbriklərinə və Pakistan xalqı üçün xoş arzularına görə minnətdardır:

    "Azərbaycana qarşı edilən hücumları (martın 5-də Naxçıvana İran ərazisindən edilən dron hücumunu nəzərdə tutur – red.) qətiyyətlə pisləməyimi bir daha vurğuladım və Pakistanın azərbaycanlı qardaş və bacılarımızla sarsılmaz həmrəyliyini təsdiq etdim. Gərginliyin azaldılması və münasibətlərin dialoq və diplomatiya yolu ilə həll edilməsinin təcili zərurəti barədə razılığa gəldik, eyni zamanda Pakistan-Azərbaycan qardaşlıq əlaqələrinin daha da gücləndirilməsinə olan ortaq öhdəliyimizi bir daha təsdiq etdik".

    12:29

    İsrailin HHM sisteminin ehtiyatda olan hərbi qulluqçusu İrana məxfi məlumatlar ötürdüyünə görə həbs edilib

    12:29

    Azərbaycan fevralda duz istehsalını 61 % artırıb

    12:24

    Antalyada konteyner evlərdə baş verən yanğında 6 nəfər ölüb

    12:17

    Maliyyə intizamının gücləndirilməsi dayanıqlı inkişafa hədəflənən addımlardandır - RƏY

    12:16

    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb

    12:15

    Müctəba Xamenei İsmayıl Xətibin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib

    12:11
    Azərbaycan basketbol millisi Türkiyədə bürünc medal qazanıb

    12:11

    Sabah 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    12:08
    Şuşada bayram namazı qılınıb

