Шагабитдин Керимов поздравил президента Ильхама Алиева

Полномочный представитель Управления мусульман Кавказа по Дагестану и Северному Кавказу Шагабитдин Керимов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Полномочный представитель Управления мусульман Кавказа по Дагестану и Северному Кавказу Шагабитдин Керимов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени мусульман Северного Кавказа и себя лично сердечно поздравляю Вас со 100-летием Вашего отца, выдающегося политического деятеля современности, общенационального лидера и гордости азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева.

Гейдар Алиев оставил яркий неизгладимый след в истории не только Азербайджанской Республики, но и всех народов бывшего СССР как мудрый политический деятель и истинный народный лидер. Неординарная личность, дальновидный руководитель, мужественный сын своего народа, Гейдар Алиевич Алиев в очень сложное время сумел объединить азербайджанцев всего мира вокруг идеи азербайджанства, заложив тем самым незыблемый фундамент единства азербайджанского народа и несокрушимости Азербайджанского государства. В то же время его выдающееся политическое наследие обеспечило Азербайджану достойное место в мировом сообществе и уважение дружественных стран, в том числе России. Невозможно представить историю современной Азербайджанской Республики без Гейдара Алиева.

Незабываемой является для меня памятная личная встреча с Гейдаром Алиевичем в 1997 году, которая навсегда оставила в моем сердце безграничное уважение к этой незаурядной личности. Я был поистине очарован его мудростью, дальновидностью и способностью глубокого анализа любых проблем, будь то политика, экономика, культура или духовная сфера. «Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец», - говорил он, и во всех его словах и поступках неизменно присутствовал приоритет, который он отдавал интересам азербайджанского народа и государства.

Продолжая дело своего великого отца, Вы, многоуважаемый господин Президент, обеспечиваете дальнейший прогресс Азербайджана и его славного народа, а также вносите достойный вклад в дело укрепления дружбы, тесного добрососедства и взаимного доверия, которые в течение веков связывали и продолжают объединять народы наших стран.

Сегодня великий Гейдар Алиев живет в Ваших делах, основанных на заложенном им прочном фундаменте стабильности и процветания Азербайджана, в Ваших исключительных заслугах перед государством и народом. Уверен, что идеи общенационального лидера будут и впредь бережно храниться, передаваться из поколения в поколение и служить маяком дальнейшего развития прекрасной страны - Азербайджана!

Желаю братскому азербайджанскому народу процветания и благополучия под Вашим мудрым руководством. Пусть над Вашей прекрасной землей всегда будет ясное небо! Мира, добра и благосостояния Азербайджану!"