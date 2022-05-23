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Шафиев: Мозговые центры тюркских стран соберутся в Шуше в июле

Шафиев: Мозговые центры тюркских стран соберутся в Шуше в июле Очередная внеочередная конференция Мозговых центров Тюркских стран пройдет в Шуше
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 12:03
Шафиев: Мозговые центры тюркских стран соберутся в Шуше в июле

Очередная встреча мозговых центров тюркских стран пройдет в Шуше.

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и создания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

По его словам, конференция состоится 3 июля.

Напомним, международный форум "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" состоялся в конце апреля в Шуше. Мероприятие было организовано Центром анализа международных отношений и Университетом АДА, в нем приняли участие эксперты, ученые-исследователи и представители СМИ около 50 зарубежных мозговых центров из более чем 20 стран мира.

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Версия на английском языке Shafiyev: Think tanks of Turkic countries to gather in Shusha
Версия на азербайджанском языке Türkdilli dövlətlərin beyin mərkəzlərinin toplantısı Şuşada keçiriləcək

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