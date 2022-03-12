Шафиев: Лучшим ответом Европарламенту станет новое соглашение Азербайджана с ЕС

За долгие годы в Европарламенте сформировалась антиазербайджанская группа. Здесь речь идет и об армянском лобби, но есть и другие группы.

За долгие годы в Европарламенте сформировалась антиазербайджанская группа. Здесь речь идет и об армянском лобби, но есть и другие группы.

Об этом Report заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

По его словам, когда азербайджанские земли находились под оккупацией, Европарламент придерживался более объективной позиции. Ф.Шафиев отметил, что это можно увидеть и в некоторых резолюциях, принятых структурой в 2009-2011 годах: "Однако после победы Азербайджана в Отечественной войне против нашей страны началась кампания как на индивидуальном уровне (в парламентах Нидерландов, Люксембурга и др.), так и на уровне Европарламента. Резолюция Европарламента также является односторонне антиазербайджанской. На мой взгляд, лучшим ответом на это станет подписание в этом году нового соглашения между правительством Азербайджана и Евросоюзом. Эти группы в Европарламенте не хотят усиления и углубления связей между Азербайджаном и ЕС".

Председатель правления ЦАМО отметил, что в настоящее время в разрабатываемом соглашении многие условия диктует Азербайджан: "Эти вопросы также должны найти отражение в соглашении. Новое соглашение должно отвечать интересам Азербайджана. Наилучший ответ на все эти предвзятые резолюции - подписание данного соглашения и развитие отношений с ЕС".