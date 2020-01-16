Сформирован состав депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном

Сформирован новый состав депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджаном.

Как сообщает Report, сегодня в парламенте Украины состоялось заседание в ходе которого был утвержден состав рабочей группы по межпарламентским связям Украина-Азербайджан. В нее вошли 48 украинских депутатов. Сопредседателями рабочей группы стали депутаты Валерий Колюх и Владимир Крейденко.

В работе заседания принял участие председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук Хикмет Джавадов. В своем выступлении Х.Джавадов выразил необходимость проведения встречи между членами рабочей группы по межпарламентским связям с представителями азербайджанской диаспоры в Украине. Данное предложение было одобрено украинскими депутатами.

Кроме того, для повышения эффективности деятельности рабочей группы было предложено выдвижение кандидата на должность секретаря данной группы со стороны диаспорской организации. Предложенная Х.Джавадовым кандидатура Ивана Слободяника на должность секретаря была одобрена участниками заседания.