Сергей Марков: Ветка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является полезной и для России

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Москва. 30 октября. REPORT.AZ/ Ветка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс придаст дополнительный импульс развитию региона Южного Кавказа.

Об этом российскому бюро Report заявил член Общественной палаты России политолог Сергей Марков, комментируя состоявшееся сегодня в Баку открытие ветки железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

"Хотя Баку-Тбилиси-Карс идет мимо России, но он является полезным и для нас. Это необходимое увеличение плотности транспортной инфраструктуры в таком важном регионе, как Южный Кавказ. Железная дорога придаст дополнительный импульс развитию экономики и региональной экономической кооперации", - заявил С.Марков.

По его словам, БТК - нужный проект, который рано или поздно должен был осуществиться.

"То же самое проект южного транспортного коридора, так называемого "Север-Юг" - абсолютно правильный, нужный проект. Там строить-то всего 170 километров железной дороги, а получается в итоге дорога, связывающая Индию и Северную Европу", - отметил член Общественной палаты.