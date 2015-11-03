Сергей Марков: Россия должна простраивать ось Москва-Баку-Анкара

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Тенденция на укрепление азербайджано-российских отношений продолжится и после парламентских выборов в стране. Основу их укреплению заложил августовский визит президента России Владимира Путина в Баку перед президентскими выборами, когда он четко, ясно, недвусмысленно поддержал выбор азербайджанского народа".

Об этом в интервью Report, заявил член Общественной Палаты России, глава Международной группы наблюдателей "Гражданский диалог" Сергей Марков, комментируя двусторонние отношения между странами.

С.Марков заявил, что считает, что этому процессу надо дать политическую поддержку: "Россия должна простраивать ось Москва-Баку-Анкара, в которой Азербайджан может сыграть важную роль. В рамках такой коалиции, я думаю, нужно развивать энергетическое сотрудничество".

При этом, С.Марков отметил также и важность наращивания сотрудничества между обществами.

Комментируя возможное вступление Азербайджана в Евразийский Союз, С.Маркова заявил, что такая вероятность в настоящее время невелика, так как страна экспортирует в основном нефть и газ, которым не нужны никакие таможенные союзы.

По мнению С.Маркова, Азербайджану было бы выгодно вступление в ЕАЭС в плане развития ненефтяного сектора: "Как раз членство в ЕАЭС могло бы подтянуть эту сферу. У Азербайджана прекрасное сельское хозяйство, которое могло бы дать больше прибыли. Им нужны рынки сбыта. Я считаю, что в каждом магазине ЕАЭС должны быть азербайджанские продукты".