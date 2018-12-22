Сергей Лебедев направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.
От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.
Ваше имя в Азербайджане, регионе и во всем мире ассоциируется с принципиальным, сильным и волевым руководителем, ведущим свою страну твердым курсом по пути развития и процветания, обеспечения гражданского мира и согласия.
Высокий интеллектуальный потенциал, широта мышления и многолетний опыт государственного управления позволяют Вам находить оптимальные решения в условиях динамично меняющихся современных реалий.
Реализуемый под Вашим руководством стратегический курс направлен на неуклонное повышение авторитета и роли Азербайджана на международной арене.
Укрепление экономического потенциала, улучшение качества жизни людей были и остаются неизменными приоритетами Вашей плодотворной работы на посту президента страны.
Выражаю уверенность, что Ваши политическая воля и мудрость в принятии решений и в делах будут и далее способствовать созданию сильного и развитого государства, а также упрочению интеграционного взаимодействия на пространстве Содружества Независимых Государств.
Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей многогранной государственной деятельности".
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