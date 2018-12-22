Сергей Лебедев направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Ваше имя в Азербайджане, регионе и во всем мире ассоциируется с принципиальным, сильным и волевым руководителем, ведущим свою страну твердым курсом по пути развития и процветания, обеспечения гражданского мира и согласия.

Высокий интеллектуальный потенциал, широта мышления и многолетний опыт государственного управления позволяют Вам находить оптимальные решения в условиях динамично меняющихся современных реалий.

Реализуемый под Вашим руководством стратегический курс направлен на неуклонное повышение авторитета и роли Азербайджана на международной арене.

Укрепление экономического потенциала, улучшение качества жизни людей были и остаются неизменными приоритетами Вашей плодотворной работы на посту президента страны.

Выражаю уверенность, что Ваши политическая воля и мудрость в принятии решений и в делах будут и далее способствовать созданию сильного и развитого государства, а также упрочению интеграционного взаимодействия на пространстве Содружества Независимых Государств.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей многогранной государственной деятельности".