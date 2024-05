Сербия высоко оценивает дружбу и стратегическое партнерство с Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию министерства иностранных дел Сербии в социальной сети "Х".

"Поздравляем наших дорогих коллег из МИД Азербайджана и весь народ страны с Днем независимости! Сербия высоко оценивает дружбу и стратегическое партнерство между нашими странами", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.