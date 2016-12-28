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    Сербия решила начать процесс об отмене визового режима для граждан Азербайджана

    Cегодня сербы могут без визы посещать 64 страны мира

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сербия приняла решение начать процесс об отмене визового режима для граждан Азербайджана, имеющих обычные паспорта.

    Как сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ, такое решение было принято накануне на встрече в Белграде, на которой участвовали глава МИД Сербии Ивица Дачич, глава МВД Небойша Стефанович и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.

    Процесс об отмене визового режима также будет начат в отношении граждан Грузии и Армении.

    На встрече было отмечено, что сегодня сербы могут без визы посещать 64 страны мира.

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