Сенатор Конгресса Мексики: Азербайджан освободив свои земли, восстановил историческую справедливость

"Азербайджан на протяжении многих лет был страной, подвергавшейся оккупации и геноциду, и, наконец, три года назад он освободил свои земли и восстановил историческую справедливость".

"Азербайджан на протяжении многих лет был страной, подвергавшейся оккупации и геноциду, и, наконец, три года назад освободив свои земли, восстановил историческую справедливость".

Как передает Report, об этом заявил сенатор Конгресса Мексики Навор Рохас в ходе встречи с депутатами Милли Меджлиса Азербайджана.

Сенатор поделился впечатлениями от посещения города Шуши и сообщил, что стал свидетелем грандиозных результатов, достигнутых за короткий период времени, а также масштабных восстановительных работ, проводимых правительством Азербайджана.