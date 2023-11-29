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Сенатор Конгресса Мексики: Азербайджан освободив свои земли, восстановил историческую справедливость

Сенатор Конгресса Мексики: Азербайджан освободив свои земли, восстановил историческую справедливость "Азербайджан на протяжении многих лет был страной, подвергавшейся оккупации и геноциду, и, наконец, три года назад он освободил свои земли и восстановил историческую справедливость".
Внешняя политика
29 ноября 2023 г. 06:36
Сенатор Конгресса Мексики: Азербайджан освободив свои земли, восстановил историческую справедливость

"Азербайджан на протяжении многих лет был страной, подвергавшейся оккупации и геноциду, и, наконец, три года назад освободив свои земли, восстановил историческую справедливость".

Как передает Report, об этом заявил сенатор Конгресса Мексики Навор Рохас в ходе встречи с депутатами Милли Меджлиса Азербайджана.

Сенатор поделился впечатлениями от посещения города Шуши и сообщил, что стал свидетелем грандиозных результатов, достигнутых за короткий период времени, а также масштабных восстановительных работ, проводимых правительством Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Meksika Konqresinin senatoru: “Azərbaycan üç il öncə torpaqlarını işğaldan azad edərək tarixi ədaləti bərpa edib”

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