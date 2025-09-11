Сенат Узбекистана заслушал отчет посла в Азербайджане

В Ташкенте прошло расширенное заседание Комитета Сената Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, где особое внимание было уделено отчету главы дипломатической миссии Узбекистана в Азербайджане и перспективам развития двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Сенат Узбекистана.

Отмечается, что в заседании приняли участие сенаторы, руководители профильных министерств и ведомств, различные эксперты, представители СМИ.

Сенаторы заслушали отчеты руководителей дипломатических миссий Узбекистана в Азербайджане, а также в России и Беларуси. Рассматривались вопросы развития двусторонних отношений, привлечения инвестиций, расширения экспорта и туристических потоков, а также реализации "дорожных карт", утвержденных по итогам визитов на высшем и высоком уровнях.

Отдельное внимание уделялось задачам по поиску новых зарубежных рынков, созданию торговых домов и складов за рубежом, а также оказанию консульско-правовой помощи гражданам, временно пребывающим за границей.