    Сенат Узбекистана заслушал отчет посла в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 10:04
    Сенат Узбекистана заслушал отчет посла в Азербайджане

    В Ташкенте прошло расширенное заседание Комитета Сената Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, где особое внимание было уделено отчету главы дипломатической миссии Узбекистана в Азербайджане и перспективам развития двустороннего сотрудничества.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Сенат Узбекистана.

    Отмечается, что в заседании приняли участие сенаторы, руководители профильных министерств и ведомств, различные эксперты, представители СМИ.

    Сенаторы заслушали отчеты руководителей дипломатических миссий Узбекистана в Азербайджане, а также в России и Беларуси. Рассматривались вопросы развития двусторонних отношений, привлечения инвестиций, расширения экспорта и туристических потоков, а также реализации "дорожных карт", утвержденных по итогам визитов на высшем и высоком уровнях.

    Отдельное внимание уделялось задачам по поиску новых зарубежных рынков, созданию торговых домов и складов за рубежом, а также оказанию консульско-правовой помощи гражданам, временно пребывающим за границей.

    Özbəkistan Senatı Azərbaycandakı səfirin hesabatını dinləyib

    Фото

    Фото

