Сенат Узбекистана заслушал отчет посла в Азербайджане
- 11 сентября, 2025
- 10:04
В Ташкенте прошло расширенное заседание Комитета Сената Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, где особое внимание было уделено отчету главы дипломатической миссии Узбекистана в Азербайджане и перспективам развития двустороннего сотрудничества.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Сенат Узбекистана.
Отмечается, что в заседании приняли участие сенаторы, руководители профильных министерств и ведомств, различные эксперты, представители СМИ.
Сенаторы заслушали отчеты руководителей дипломатических миссий Узбекистана в Азербайджане, а также в России и Беларуси. Рассматривались вопросы развития двусторонних отношений, привлечения инвестиций, расширения экспорта и туристических потоков, а также реализации "дорожных карт", утвержденных по итогам визитов на высшем и высоком уровнях.
Отдельное внимание уделялось задачам по поиску новых зарубежных рынков, созданию торговых домов и складов за рубежом, а также оказанию консульско-правовой помощи гражданам, временно пребывающим за границей.