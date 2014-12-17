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    Сенат утвердил кандидатуры послов США в Азербайджане и Армении

    Роберт Секута утвержден в должности посла США в Азербайджане

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сенат утвердил кандидатуры послов США в Азербайджан и Армению. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Сената США, в ходе слушаний 16 декабря Роберт Секута был утвержден в должности посла США в Азербайджане, Ричард Миллс - в должности посла США в Армении. 

    В начале июля Белый дом объявил о своем намерении назначить Роберта Ф. Секута на  должность посла США в Азербайджане. Он сменит на  посту Ричарда Морнингстара, который  завершил полномочия летом этого года и покинул Азербайджан. 

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