Сенат утвердил кандидатуры послов США в Азербайджане и Армении

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сенат утвердил кандидатуры послов США в Азербайджан и Армению. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Сената США, в ходе слушаний 16 декабря Роберт Секута был утвержден в должности посла США в Азербайджане, Ричард Миллс - в должности посла США в Армении.

В начале июля Белый дом объявил о своем намерении назначить Роберта Ф. Секута на должность посла США в Азербайджане. Он сменит на посту Ричарда Морнингстара, который завершил полномочия летом этого года и покинул Азербайджан.